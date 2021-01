Die Forderung der Linken-Stadtratsfraktion, in Ludwigshafen ein Seniorentaxi einzuführen, stößt bei der Fraktion Grünes Forum und Piraten einerseits auf Zustimmung. Andererseits wird Kritik geübt. „Die Anregung, in Zeiten des Lockdowns Senioren Ruftaxis zum Preis einer normalen Fahrkarte anzubieten, damit diese gefahrlos ohne den öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein können, ist eine unterstützungswerte Idee, reicht aber nicht aus“, sagt Nesrin Akpinar. Sie fordert, noch weitere Komponenten des Tübinger Modells zu übernehmen. Nur so sei ein echter Schutz vor Corona möglich: etwa kostenlose FFP2-Masken für bestimmte Gruppen, festgelegte Einkaufszeiten für Altersgruppen sowie kostenlose Schnelltests für alle in einem Arztmobil. Erst dieses Gesamtpaket helfe, die Corona-Infektionszahlen in Tübingen dauerhaft zu senken, betont Raik Dreher.