In der Sitzung des Sozialausschusses am 25. November wird die Fraktion Grünes Forum und Piraten fordern, dass unter bestimmten Auflagen die Lagerstätten von Obdachlosen in der Öffentlichkeit geduldet werden.

Zum Hintergrund: Obdachlose werden nach Angaben von Fraktionssprecher Raik Dreher angehalten, im Rahmen der Möglichkeiten für Ordnung und Sauberkeit im Umfeld der Lagerstätte zu sorgen und einen höflichen Umgang mit den Mitmenschen zu pflegen. Gegebenenfalls könne von den Lagerbewohnern verlangt werden, dies durch Unterschrift zu bestätigen. Auf einfache Sprache müsse dabei allerdings geachtet werden, so Dreher. Er ergänzt: „Wenn es juristisch nötig ist, kann ebenfalls eine Unterschrift verlangt werden, dass das Lagern auf eigene Verantwortung geschieht, um die Stadt von möglichen Haftungsansprüchen frei zu halten.“

„Keine brauchbaren Alternativen“

Sebastian Hochwarth von der Piratenpartei, der die Fraktion im Sozialausschuss vertritt, sagt: „Niemand will freiwillig unter der Brücke an einer stark befahrenen Straße leben. Wer das trotzdem tut, wählt das kleinste Übel. Die Duldung von Lagerstätten darf nicht zu einer Dauereinrichtung werden. Solange die Stadt allerdings keine brauchbaren Alternativen anbieten kann, darf den Obdachlosen das Leben aber nicht zusätzlich erschwert werden.“ Es sei für ihn keine Alternative, diese Menschen in Wohngemeinschaften oder in Notunterkünften unterzubringen. Denn gerade mit Blick auf Corona bedeute dies, Risikogruppen auf engstem Raum zusammenzubringen. Daher sei es aktuell wichtiger, auf die Situation von Obdachlosen einzugehen. Deren Leben sei vor allem in der kalten Jahreszeit besonders schwer. Hochwarth fordert daher, auf Entscheidungen zum Nachteil von Obdachlosen zu verzichten und deren Lagerstätten unter bestimmten Umständen zu tolerieren. „Alternativ dazu wäre natürlich auch eine Unterbringung in Pensionen/Hotels denkbar“, so Hochwarth.