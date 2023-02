Die Fraktion Grünes Forum und Piraten im Stadtrat bedauert die Ankündigung der BASF, 2600 Stellen weltweit streichen zu wollen. „Davon sind leider auch 700 Stellen in der Produktion des Ludwigshafener Hauptwerks betroffen“, bedauert ihr Sprecher Raik Dreher. Die Fraktion begrüßt die Ankündigung der BASF, den dort betroffenen Beschäftigten Arbeit in anderen Betrieben anzubieten. „Betriebsbedingte Kündigungen sind in Ludwigshafen nach der geltenden Standortvereinbarung bis Ende 2025 ausgeschlossen“, erinnerte der Fraktionsvorsitzende. „Wir hoffen, dass bei einem Ende des Krieges in der Ukraine die Energieversorgung wieder in stabile Bahnen gelenkt wird, so dass sich die aktuellen Verluste durch die hohen Energiepreise verringern werden“, erklärt Dreher. Die BASF als solches sei profitabel und wettbewerbsfähig. Sie bleibe eines der stärksten Chemieunternehmen der Welt und der größte Arbeitgeber in Ludwigshafen.