Die fünfköpfige Stadtratsratsfraktion Grünes Forum und Piraten setzt in der Corona-Pandemie auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) habe mit der Aufhebung der Allgemeinverfügung vorigen Dienstag richtig gehandelt, da die Inzidenzwerte (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) stetig zurückgegangen seien und sich auch die Situation in den Krankenhäusern deutlich entspannt habe. Stand Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Landesuntersuchungsamt bei 43,5. Noch Anfang Dezember lag sie bei über 400.

„Demokratische Mechanismen funktionieren“

„Wir sind froh, zu sehen, dass die demokratischen Mechanismen in Ludwigshafen funktionieren und die OB nach Abwägen anhand der vorliegenden und aktuellsten Informationen diese Entscheidung getroffen hat“, sagt Raik Dreher als Fraktionsvorsitzender. „Rechtlich gab es keine Grundlage mehr, die Verfügung aufrecht zu erhalten, denn nach dem Infektionsschutzgesetz darf es Einschränkungen nur geben, wenn bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden.“ Dennoch sei es weiter wichtig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und die Kontakte möglichst zu beschränken. Dreher: „Das können und müssen wir alle weiterhin tun, denn die Pandemie ist nicht vorbei. Zum Schutz der Menschen in diesem Land, die zurzeit erhöhtem Risiko ausgesetzt sind. Seien es unsere Senioren in den Altenheimen oder zu Hause oder die Beschäftigten in Krankenhäusern, Kitas, Supermärkten, Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Denn ohne sie steht alles still.“

Nicht nur auf wärmeres Wetter warten

Heinz Zell von der Piratenpartei ergänzt: „Entwickeln sich die etablierten Kennzahlen weiterhin positiv, müssen dringend anhand nachvollziehbarer Kriterien und sinnvoller Hygieneregeln die Beschränkungen für den Einzelhandel und Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Friseurgeschäfte, gelockert werden. Auf die Wirkungen wärmeren Wetters zu warten und das dann als Erfolg zu verkaufen, ist jedenfalls zu wenig und keine Strategie.“ Für ihr Vorgehen war Steinruck von anderen Fraktionen heftig kritisiert worden.