Ist eine Seilbahn von Mannheim über den Rhein möglich? Mit dieser Frage beschäftigen sich der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Stadt Mannheim in einem Arbeitskreis am Dienstag, 27. Februar. Die Stadtratsfraktion Grünes Forum/Piraten hat für die nächste Sitzung des Hauptausschusses beantragt, zu klären, ob sich die Stadt Ludwigshafen daran beteiligt.

Die Planungen des VRN für eine Seilbahn über den Rhein nach Mannheim sind bereits fortgeschritten: Die Gondeln könnten vom Norden Altrips in den Mannheimer Stadtteil Neckarau fahren und an die dortige S-Bahn-Station und die Haltestelle Friedrichstraße anknüpfen. Das hat die Fraktion Grünes Forum/Piraten Ende Dezember aus der RHEINPFALZ erfahren.

„Unsere Fraktion Grünes Forum und Piraten ist der Auffassung, dass derartige Planungen nicht ohne die aktive Beteiligung der Stadt Ludwigshafen erfolgen sollten, da auch die Möglichkeit besteht, eine Verbindung nach Ludwigshafen zu bauen, die sicherlich mehr frequentiert werden würde, als eine nach Altrip“, erklärt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Die Hochstraßenprojekte würden die Ludwigshafener Innenstadt in den nächsten Jahren schwer beeinträchtigen. Was sich jetzt schon tagtäglich an der Konrad-Adenauer-Brücke abspiele, sei nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft. „Deshalb sind neue, unkonventionelle und preiswerte Verkehrsalternativen zu den bisherigen Rheinquerungen erforderlich, um einem Verkehrskollaps zuvor zu kommen“, betont Dreher.

Haltestellen an Rheinpromenade und Paradeplatz

Seine Fraktion stelle sich eine Verbindung der beiden Innenstädte vor. Dabei könne, so die Idee des Forums, eine Haltestelle an der Ludwigshafener Rheinpromenade, etwa in der Nähe der Rhein-Galerie, geschaffen werden. Dies würde laut Dreher nicht nur die Ludwigshafener City aufwerten, sondern den Querverkehr zwischen den beiden Innenstädten entlasten. Eine Fahrradmitnahme sollte idealerweise möglich sein. Der andere Haltepunkt sollte am Paradeplatz gelegen sein. Eine Möglichkeit: Eine Seilbahn-Haltestelle auf der Dachterrasse des Stadthauses errichten.

„Offenbar sind andere Gemeinden, wie Mannheim oder Altrip mit ihren Überlegungen schon wesentlich weiter als wir“, sagt Dreher. „Die Idee einer Seilbahn über den Rhein sollte daher gerade jetzt in diesem frühen Stadium nicht leichtfertig vertan werden – und Ludwigshafen sollte sich an den weiteren Beratungen aktiv beteiligen.“