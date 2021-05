Die Fraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt das Vorhaben aus dem jüngsten Bauausschuss, dass ein Klimaaktionsplan für Ludwigshafen erarbeitet werden soll. Die Fraktion erneuert ihre Forderung, das Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2011 fortzuschreiben und in der Verwaltung dafür zu sorgen, dass „der Klimaschutzbeauftragte die anstehenden Aufgaben mit einer angemessenen Personalausstattung angehen kann“, so der Fraktionsvorsitzende Raik Dreher. Zudem fordert das Grüne Forum eine Baumschutzsatzung. All dies sei „die Stadt Ludwigshafen den zukünftigen Generationen schuldig“.