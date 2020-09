Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten möchte, dass mehr Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet werden. Für die nächste Sitzung des Stadtrats am 5. Oktober kündigt das Quintett einen entsprechenden Antrag an. Demnach soll der Stadtrat die Verwaltung beauftragen, die in einer beigefügten Liste aufgeführten Einbahnstraßen bis zum Jahresende für den Radverkehr auch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu öffnen. Falls dies nicht für die gewünschten Straßen möglich sein sollte, bittet die Fraktion um eine Begründung.

„Stellt einen Anreiz dar“

„Ludwigshafen will fahrradfreundliche Stadt sein. Dann muss sie auch etwas dafür tun. Die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer auch gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung stellt einen Anreiz dar, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Dadurch wird das Fahrradfahren im Stadtgebiet angenehmer“, betont Fraktionschef Raik Dreher. Eine direkte Folge von mehr Radverkehr sei die Entlastung des Stadtgebiets von CO 2 -Emissionen durch Autoverkehr und in dessen Folge eine geringere Aufheizung der Innenstadt in den Sommermonaten. Damit einher gehe eine Verbesserung der Luftqualität. Fraktionsvize Jens Brückner ergänzt: „Bessere Bedingungen für den Radverkehr entsprechen auch dem Zeitgeist. Da durch die aktuellen Gegebenheiten der Radverkehr zugenommen hat, gilt es, diese Entwicklung dauerhaft zu unterstützen und zu fördern.“

Die Forderung, mehr Einbahnstraßen für Radfahrer zu öffnen, hatte auch schon der Kreisverband der Grünen formuliert.