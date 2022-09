Die zweite Ausgabe des Blies-Festivals für elektronische Musik habe dieses Festival in Ludwigshafen endgültig etabliert. Davon ist Raik Dreher als Vorsitzender der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten überzeugt. „Wir haben uns von Beginn an für das Blies-Festival ausgesprochen und freuen uns jetzt über den großen Erfolg am vergangenen Wochenende. Das von uns im letzten Jahr geforderte Qualitätskonzept, bei dem unter anderem auch Künstler aus der Region auflegen konnten, wurde erfolgreich umgesetzt.“ Mit dem Blies-Festival habe die Stadt einen in der Clubszene auch international bekannten kulturellen Höhepunkt, der den Vergleich mit anderen Städten nicht scheuen müsse. „Einen ganz besonderen Zauber macht dabei die Lage an der Blies aus. Das hat nicht jede Stadt zu bieten“, bilanziert Dreher. Mehr als 2000 Raver feierten an der Blies und anschließend noch im Pfalzbau mehr als 20 Stunden lang. So lange ließen die DJs die Plattenteller kreisen. Einen Streitfall zum Thema finden Sie hier.