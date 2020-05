Dieter Netter (60, Grüne) ist aus dem Ortsbeirat Nord ausgeschieden. Für ihn rückt Georgios Vassiliadis in die Fraktion nach. Netter führt „persönliche Gründe“ für seinen Rückzug aus der Ortspolitik an, über den er schon länger nachgedacht habe. Er sei seit mittlerweile zehn Jahren Ortsbeiratsmitglied gewesen und wolle künftig mehr Freizeit haben. Mitglied der Grünen bleibe er auch weiterhin. Er gehört der Partei seit 1986 an.