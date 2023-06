Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ganze Reihe von Baumpflanzungen hatte der „Grüne Kreis“ in Ludwigshafen im April und Mai geplant. Nun kommen dem Verein jedoch die in die Höhe schießenden Infektionszahlen in die Quere. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Beim Firmencup hat sich eine neue Zusammenarbeit mit einem großen Unternehmen ergeben.

„Wir haben in der derzeitigen Situation keine andere Wahl. Alle geplanten Termine für Baumpflanzungen mit Gästen und Publikum müssen leider abgesagt werden“,