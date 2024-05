Die jüngsten Unwetter mit zuletzt Überschwemmungen im Südwesten Deutschlands nimmt Armin Grau (Grüne), Berichterstatter für Hochwasserschutz im Umweltausschuss Bundestags sowie Abgeordneter des Wahlkreises Ludwigshafen-Frankenthal, zum Anlass, um für ein neues Hochwasserschutzgesetz zu werben. Glücklicherweise habe es bei den Starkregenfällen zuletzt keine Verletzten gegeben. „Die Ereignisse verdeutlichen allerdings noch einmal, dass es noch in dieser Legislaturperiode ein neues schlagkräftiges Hochwasserschutzgesetz braucht, das den vorbeugenden Hochwasserschutz verbessert“, teilt der 65-Jährige mit. Dazu zählten ein bundeseinheitliches Risikomonitoring, natürliche Hochwasserschutzmaßnahmen und eine Ertüchtigung der Wasserinfrastruktur. „Die Kommunen brauchen hier dringend die Unterstützung des Bundes. Zudem müssen wir unsere Anstrengungen verbessern, um die Menschen beim Wiederaufbau in betroffenen Regionen zu unterstützen. In der Verbandsgemeinde Rheinauen muss der Rheindamm dort dringend ertüchtigt werden, wo das bislang nicht erfolgt ist“, argumentiert der in Altrip lebende Grünen-Politiker.