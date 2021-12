Der Altriper Bundestagsabgeordnete Armin Grau (62) ist innerhalb der Berliner Ampel-Regierung für die Grünen ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuss. „Damit geht für mich ein großer Wunsch in Erfüllung. Zudem kann ich als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Soziales und Arbeit sowie im Ausschuss für Umwelt mitwirken“, berichtet der Mediziner. „Als langjähriger Chefarzt am Klinikum war es mir ein besonderes Anliegen, im Gesundheitsausschuss mitarbeiten zu können. In diesem Bereich gibt es sehr viel zu tun. Viele Probleme sind in den vergangen Jahren seitens der Bundesregierung liegen gelassen worden“, sagt der Professor. Dazu gehöre insbesondere eine Reform der Krankenhausfinanzierung. „In seiner jetzigen Form setzte das System wirtschaftliche Fehlanreize, die zulasten der Patienten gehen. Dies möchte ich ändern, indem wir etwa Vorhaltekosten ausgliedern und die vielen finanziell angeschlagenen Krankenhäuser entlasten.“ Grau schaffte am 26. September über die Landesliste den Sprung in das Berliner Parlament im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal.