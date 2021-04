Spektakuläre Wende im parteiinternen Streit bei den Grünen: Der aktuelle Vorstand des Kreisverbands hat den Antrag auf Parteiausschluss gegen die früheren Vorstandssprecher Raik Dreher und Petra Mazreku zurückgezogen.

Rund um die Kommunalwahl im Mai 2019 ist ein Konflikt bei den Grünen eskaliert. Obwohl die Partei bei der Stadtratswahl ein Rekordergebnis (16,6 Prozent) erzielt hatte, kam es zur Spaltung in zwei Fraktionen. Es gab heftige Anschuldigungen. In deren Fokus standen die damaligen Vorstandssprecher des Kreisverbands, Raik Dreher und Petra Mazreku. Der Vorwurf gegen sie lautete: Sie hätten Mitglieder der Piratenpartei auf der Grünen-Kandidatenliste untergebracht und sich damit parteischädigend verhalten. Es standen noch viele weitere Vorwürfe und Anschuldigungen im Raum. Unterm Strich war das Verhältnis zwischen den Lagern zerrüttet. Im Stadtrat agieren sie seither in den Fraktionen „Grüne im Rat“ (sechs Sitze) und „Grünes Forum und Piraten“ (fünf Sitze/zunächst hieß die Fraktion um Raik Dreher noch Grüne und Piraten). Mehrere Sitzungen und Vermittlungsversuche brachten keine Lösung. Stattdessen gab es im September 2019 bei einer Mitgliederversammlung den Beschluss, ein Parteiausschlussverfahren gegen Dreher und Mazreku einzuleiten. Als offizielle Stimme der Grünen im Stadtrat gelten die „Grünen im Rat“ – das hat eine Versammlung im Februar beschlossen.

„Sehr überrascht“

Vom Parteiausschlussverfahren war derweil lange nichts zu hören – bis im August bekannt wurde, dass Dreher und Mazreku einen Vergleichsvorschlag ablehnen und auf eine Entscheidung des Landesschiedsgerichts bestehen. Die Fronten blieben also verhärtet. Jetzt die nächste Wende: In einem Schreiben ans Landesschiedsgericht vom 24. September, das der RHEINPFALZ vorliegt, wird der Antrag auf Parteiausschluss zurückgezogen. Die neuen Kreisvorstandssprecher Konstantin Fröhlich und Tenko Glenn Bauer schreiben: „Der Vorstand hat entschieden, die Angelegenheit erneut intern zu beraten.“ Mehr ist dazu aktuell von den Vorstandssprechern nicht zu erfahren. Bauer bestätigt lediglich den Vorgang und verweist auf die internen Beratungen.

Petra Mazreku zeigt sich im RHEINPFALZ-Gespräch „sehr überrascht“. Warum es zur Wende gekommen ist, wisse sie nicht. Sie betont aber: „Eine Aufarbeitung wird nötig sein.“ Sie sei auf die Begründung des Vorstands und die weiteren Schritte gespannt. Bisher liege ihr nur ein Schreiben mit der kurzen Information vor – einschließlich des Hinweises, dass parteiinterne Beratungen folgen sollen. Dreher und Mazreku waren von 2017 bis Mitte 2019 Vorstandssprecher der Grünen und kandidierten dann nicht mehr. Der Kreisverband zählt rund 125 Mitglieder.