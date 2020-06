Der Ludwigshafener Grünen-Kreisverband (116 Mitglieder) hat eine neue Co-Vorsitzende: „Tenko“ Glenn Bauer. Die 29-jährige Deutsch-Amerikanerin erhielt bei der am späten Montagabend aus Zeitgründen um 22.48 Uhr nach fast vier Stunden abgebrochenen Versammlung in Oggersheim 27 von 35 möglichen Stimmen. Bauer folgt auf Aysel Mollaogullari (50), die vor wenigen Wochen aus privaten Gründen nach nicht mal einjähriger Amtszeit zurückgetreten war. Bauer ist als Buchhalterin bei der Studierendenschaft der Uni Heidelberg beschäftigt und war die einzige Kandidatin. Sie ist seit Februar Grünen-Mitglied und führt den Verband mit Konstantin Fröhlich (31), der seit 25. Juni 2019 ein Teil der Doppelspitze ist. Gender- und Hochschulpolitik sind zwei Themen, für die sich Bauer einsetzen will. Die gebürtige Ludwigshafenerin will zudem versuchen, Konflikte in der Partei zu lösen, die mit zwei Fraktionen im Stadtrat vertreten ist. Die bisherige Stadtratsfraktion „Grüne Ludwigshafen und Piraten“ (fünf Mandate) will sich nach den parteiinternen Querelen rund um die Kommunalwahl Ende Mai 2019, die zur Spaltung der Fraktion führten, einen neuen Namen geben, wie am Montag durchsickerte: „Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten“. Die Fraktion folgt damit zumindest teilweise einem Beschluss vom 3. Februar. „Wir respektieren die Entscheidung des Kreisverbands vom 3. Februar, wonach wir nicht mehr für die Grünen in Ludwigshafen sprechen dürfen. Wir lassen uns aber den Zusatz ,Grün' im Namen nicht verbieten. Die Bedeutung des Begriffs Grün kann nicht auf die Grünen als Partei verengt werden, was auf eine Monopolisierung dieses Begriffs hinsichtlich seiner politischen Bedeutung hinausliefe“, so die Co-Fraktionsvorsitzende Nesrin Akpinar. Die zweite Fraktion im Stadtrat, die die grünen Interessen als einzige offiziell vertreten soll, heißt „Grüne im Rat“ und hat sechs Mitglieder. Bei der Kommunalwahl erzielten die Grünen mit 16,6 Prozent ein Rekordergebnis. Den bereits zuvor entflammten Streit zwischen zwei Lagern konnte die Partei dennoch nicht beilegen. Gegen die ehemaligen Parteivorsitzenden Raik Dreher und Petra Mazreku läuft ein Ausschlussverfahren. Sie sollen sich parteischädigend verhalten haben. Dreher führt neben Akipinar die künftige Fraktion Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten. Ob die Namensänderung tatsächlich so von der Mehrheit akzeptiert wird, diskutiert der Verband erst in seiner Juli-Sitzung. Am Montag wurde die Entscheidung vertagt. Bauer ist ursprünglich männlichen Geschlechts, fühlt sich aber inzwischen als Frau. Sie steht hinter dem Votum, dass die Grünen im Rat das einzige Sprachrohr der Partei sein sollen. „Mitgliederbeschluss ist Mitgliederbeschluss“, sagte sie am Montag nach ihrer Wahl.