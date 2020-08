Die Fraktion der Grünen im Rat schlägt vor, den Förderverein Bliesbad personell zu unterstützen. Hintergrund ist laut den Fraktionsvorsitzenden Hans-Uwe Daumann und Monika Kleinschnitger die begrenzte Kapazität des Bads wegen der Corona-Vorschriften. „Der Förderverein Bliesbad hat in einer Situation, die in ehrenamtlicher Regie kaum zu bewältigen war, rational reagiert und den Besuch der Badestelle auf die Mitglieder des Vereins beschränkt“, heißt es aus der Fraktion. Die Grünen würden sich allerdings wünschen, dass die Badestelle Blies wieder öffentlich zur Verfügung steht – auch, um damit den „Druck von den unbewachten Badestellen am Rhein und an den Weihern zu nehmen“. Die Grünen im Rat bitten deshalb die Verwaltung um Prüfung, ob in dieser Situation „künftig durch personelle und technische Unterstützung im Bliesbad wieder ein öffentlicher Badebetrieb einschließlich Zugangskontrolle“ stattfinden kann.