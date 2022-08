In Speyer bereiten Sachbeschädigungen am Grünen-Büro Sorgen. Möglicherweise kam eine Luftdruckwaffe zum Einsatz. Auch der Europaabgeordnete Romeo Franz nutzt die Räume. Wie er sich zu den Taten äußert, lesen Sie hier.

Wenn schnelle Hilfe gefragt ist: In einem Notdienstkreis bieten 19 Tierarztpraxen aus der Region und die Kleintierklinik Frankenthal abwechselnd einen Nachtdienst an. Über eine Hotline erreichen Anrufer den diensthabenden Veterinär. Welche wichtigen Anlaufstellen es in Frankenthal noch gibt, erfahren Sie hier.

Der SV Waldhof ist Kult – und das nicht nur in Mannheim. Zum Auftakt einer neuen Sommerserie tauchen wir ein in die Welt des Fußballs. Mit allem, was dazugehört: von den Fan-Sprechchören bis zur Stadionwurst. Wie es so ist bei einem Drittliga-Spiel im Carl-Benz-Stadion, lesen Sie hier.

62.000 Besucher sind bis Ende Juli ins Ludwigshafener Freibad geströmt. Hört sich nach viel an, ist jedoch trotz der hohen Temperaturen weit entfernt vom bisherigen Bestwert. Eine Zwischenbilanz lesen Sie hier.

„Auf beiden Seiten des Rheins sind Ferien“, sagt der Geschäftsführer der Altriper Rheinfähre, „es ist zum Verrücktwerden.“ Das Niedrigwasser passt ihm überhaupt nicht, zumal das Geschäft in den vergangenen Wochen blendend lief. Auch die Kollerfähre hat den Betrieb eingestellt. Und niemand weiß, wann die Schiffe wieder pendeln können. Alles zu dem Thema gibt es hier.