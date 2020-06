Die Stadt Ludwigshafen sei in Sachen „Stadtradeln“ spät dran. Das kritisiert der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen. Schon Ende April hätten die Grünen darauf hingewiesen, dass der Fördertopf des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums von 50.000 Euro für Kommunen zur Teilnahme am Stadtradeln zu 69 Prozent ausgeschöpft war. „Inzwischen sind 98 Prozent der Fördermittel vergeben“, sagt Konstantin Fröhlich, Vorsitzender des Kreisverbands. Deshalb sei davon auszugehen, „dass die Stadt Ludwigshafen leer ausgeht, wenn sie nicht inzwischen angemeldet wurde“.

Grüne: „Einfach zu spät“

Die CDU hatte angekündigt, in der nächsten Stadtratssitzung die erneute Teilnahme am Stadtradeln zu beantragen. Das komme „einfach zu spät“, heißt es von den Grünen. Die Stadtspitze müsse sofort entscheiden. „Die Investitionen in die Förderung des Radverkehrs in Ludwigshafen sind sowieso völlig unzureichend, um so unverständlicher wäre es, wenn man externe Fördermittel liegen lässt“, sagt Diethelm Messinger von den Grünen. Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Menschen für das Zweirad zu begeistern. Die im Alltag geradelten Kilometer werden zusammengezählt, Städte und einzelne Teams treten in einem Wettbewerb gegeneinander an. Ludwigshafen hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal an der Aktion teilgenommen.