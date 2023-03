„Die vorgeschlagenen Einschnitte im 2023er-Haushalt sind gravierender als alles, was in den letzten Jahrzehnten diskutiert wurde. Und darüber sollen wir im Stadtrat innerhalb weniger Wochen beraten und entscheiden? Viele Sparvorschläge der Verwaltung sind Einmaleffekte. Eine Strategie ist nicht erkennbar“, kritisiert Hans-Uwe Daumann als Co-Fraktionssprecher des Quintetts Grüne im Rat. Den Sparkatalog der Stadtverwaltung lehnt seine Fraktion daher ab. Am 15. März ist die entscheidende Sitzung des Stadtrats. Mehr dazu erfahren Sie hier.