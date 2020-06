Viele Eltern sind nach Ansicht der Grünen im Rat verunsichert, einige empört: Fast drei Monate nach dem Corona-Lockdown gebe es noch keine klare Perspektive für die „neue Normalität“ in Ludwigshafens Kitas. „Die städtischen Kitas müssen ihren Dialog mit den Eltern verbessern. Die Verunsicherung bei vielen Eltern sitzt tief. Nach drei Monaten Lockdown beziehungsweise Notbetrieb brauchen die Familien in Ludwigshafen eine klare Perspektive“, sagt Ibrahim Yetkin als Vertreter der Stadtratsfraktion im Jugendhilfeausschuss.

„Frauen sind oft die Lückenbüßerinnen“

Stadträtin Gisela Witt ergänzt: „Wenn Kinderbetreuung, Erziehung, Bildung in die Familien zurückverlagert werden, sind Frauen oft die Lückenbüßerinnen. Wir erleben gerade einen gewaltigen gesellschaftlichen Rückschritt. In vielen Fällen sind Frauen in ihrer beruflichen Existenz bedroht.“ Die Grünen im Rat beantragen daher, dass die Situation der Kitas in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18. Juni zur Aussprache kommt. „Wir verkennen nicht die Herausforderungen, Kitas organisatorisch, räumlich und pädagogisch auf die Normalität nach Corona umzustellen. Trotzdem wollen wir wissen, warum das in vielen Ludwigshafener Kitas langsamer geht als andernorts“, so Yetkin. Wie berichtet, sind die städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen am Montag mit einem eingeschränkten Regelbetrieb nach den Vorgaben des Landes gestartet.