Ludwigshafen hat bisher mit 121 Toten pro 100.000 Einwohner die meisten Todesfälle durch SARS-Cov-2-Infektionen unter allen Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen zu beklagen, so der Ludwigshafener Grünen-Kreisverband. Die Mortalitätsrate in der gesamten Bundesrepublik liege mit 60 Toten pro 100.000 Einwohnern nur halb so hoch. „Vor diesem Hintergrund fordern wir das zuständige Gesundheitsamt und die Stadtverwaltung zur Überprüfung ihrer bisherigen Corona-Strategie auf“, erklärt Tenko Bauer als Sprecherin des Kreisverbands.

Schutzmaßnahmen nicht ausreichend?

Die Berichte des Gesundheitsamts, der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck oder der Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) in der Öffentlichkeit böten bisher keine konkreten Hinweise, warum es in Ludwigshafen in dieser Hinsicht so viel schlechter läuft als anderswo. „Anhand der ungenauen Informationen kann man nur vermuten, dass es in den Pflege- und Altenheimen von Ludwigshafen zu mehr massiven Corona-Ausbrüchen kommt als in anderen Gemeinden und die bisherigen Schutzmaßnahmen in den Heimen und die Unterstützungsmaßnahmen des Gesundheitsamts und der Stadtverwaltung nicht ausreichend waren“, folgert Konstantin Fröhlich, der Sprecher der Grünen.

Mehr kostenlose Tests

„Da die Impfungen bei den rund 2000 Bewohnern der Seniorenwohnanlagen in Ludwigshafen noch ausstehen und ein hoher Schutz vor einer SARS-CoV-2-Erkrankung erst ein bis zwei Wochen nach der zweiten Impfung gegeben ist, sollten sofort alle Anstrengungen unternommen werden, diese Einrichtungen besser zu schützen. Dies schließt mehr kostenlose Corona-Schnelltests für Bewohner, Pflegekräfte und Besucher ein, als auch die kostenlose Versorgung mit FFP-2 Masken, wo dies noch nicht der Fall ist“, erklärt Tenko Bauer. Fröhlich ergänzt: „Die Grünen unterstützen den Wunsch der Stadtspitze, alle Bewohner und das gesamte Personal von Seniorenwohnanlagen unabhängig vom Alter schnellstmöglich durch mobile Teams impfen zu lassen, da das Risiko eines massiven Ausbruchs mit vielen Toten und schweren Erkrankungen in solchen Gemeinschaftseinrichtungen deutlich erhöht ist. Auch ein vorübergehender Besucherstopp bis zur Impfung der Bewohner sollte vom Gesundheitsamt in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn die neuen Virus-Mutationen vermehrt in nächster Zeit in Deutschland auftauchen. Nach der zweiten Impfdosis werden solche einschneidenden Maßnahmen dann nicht mehr notwendig sein.“

Darüber hinaus fordern die Grünen das Gesundheitsamt und die Stadtspitze auf, genauer darzulegen, wie sie in Zukunft die zu hohe Zahl von Todesfällen aufgrund von SARS-CoV-2-Infektionen senken wollen, da die Impfungen wahrscheinlich erst in zwei bis drei Monaten Wirkung zeigen werden.

