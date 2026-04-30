Im Nachgang zur Debatte im Stadtrat am Montag, erklärt die Fraktion der Grünen, dass sie den Alwin-Mittasch-Park unverändert erhalten will – also keinen Kita-Neubau.

Mit ihrem – später zurückgezogenen Prüfantrag – in der Stadtratssitzung vom 27. April habe die SPD den Anschein erwecken wollen, den Zielen der Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Mittasch-Park“ nahezustehen, sagt Susanne Großpietsch, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Das Gegenteil der Fall: „So wie auch die meisten anderen Fraktionen schließt die SPD ausdrücklich nicht aus, Teile des Alwin-Mittasch-Parks für einen Kita-Neubau umzunutzen und zu versiegeln.“

»Nein«: 300 Menschen protestierten am 18. April gegen einen möglichen Kita-Neubau. Foto: BI/oho

„Wir Grünen im Rat haben seit Beginn der Überlegungen zu einer Umnutzung des Alwin-Mittasch-Parks eine klare politische Position: Wir wollen den Park ohne jede Beeinträchtigung in seiner derzeitigen Form erhalten und in Gänze für alle Bürger frei zugänglich halten“, betont Heike Heß, baupolitische Sprecherin der Grünen. „Auch Teile des Parks für das Außengelände einer Kindertagesstätte zu nutzen, die auf dem bisherigen Parkplatz entstehen soll, lehnen wir klar ab.“

Notlage kein Geheimnis

Es sei kein Geheimnis, dass Ludwigshafen schon lange und dringend Kita-Plätze brauche. Das sei aber kein Argument, um wertvolle Grünflächen zu versiegeln. „Denn es gibt bereits versiegelte Alternativstandorte wie die Fläche hinter dem Kinderhaus am Ebertpark. Außerdem müsste man sich dringend mit der Umnutzung von Bestandsgebäuden beschäftigen. Die Verwaltung hat in den Gremien immer wieder darauf hingewiesen und zugesichert, dass diese Alternativstandorte bevorzugt geprüft würden.“

„Irreführung der Bürger“

Großpietsch ergänzt: „Entgegen aller anderslautenden Appelle legt der Prüfantrag der SPD deshalb den Verdacht nahe, dass eine Vorfestlegung auf die Bebauung des Alwin-Mittasch-Parks bereits stattgefunden hat, dem sich die Mehrheit im Rat auch anschließen will. Wir Grünen im Rat kritisieren diesen Vorstoß und die Irreführung der Bürger. Wir stehen auch weiterhin an der Seite der BI.“

„Niemand ignoriert die Sorgen der Bürger“

Zur Debatte um den Kita-Neubau in der Friesenheimer Parkanlage sagte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) am Montag: „Niemand ignoriert die Sorgen der Bürger.“ Es gebe insgesamt acht mögliche Kita-Standorte im Stadtteil, die derzeit erörtert würden und im Juni im Ortsbeirat vorgestellt würden. Dass bereits eine Entscheidung gefallen sei, wie manche Kritiker behaupteten, sei falsch. „Es geht um ein laufendes Verfahren.“ In Friesenheim fehlen aktuell rund 200 Kita-Plätze.