Die Stadtratsfraktion Grüne im Rat beantragt in der Hauptausschusssitzung am 28. März, in Ludwigshafen die Einführung einer Verpackungssteuer zu prüfen. Vorbild ist Tübingen. Es ist die erste Stadt, in der seit 1. Januar von Gastronomiebetrieben, Fastfood- und Bäckereiketten eine Verpackungssteuer erhoben wird. Einmalverpackungen, -geschirr und -bestecke werden besteuert, im Ausgleich fließt ein Teil des Geldes in die Förderung von Mehrwegsystemen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer argumentiert mit Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und Sauberkeit. Durch die ersten Erfahrungen mit der neuen Steuer sieht er sich bestätigt: Die Menge des Verpackungsmülls im öffentlichen Bereich gehe zurück.

„Werkzeug gegen Vermüllung“

„Die Verpackungssteuer ist ein Steuerungsinstrument. Sie ist ein Werkzeug gegen die Vermüllung unserer Stadt. Zusätzliche Einnahmen sind also nicht das vorrangige Ziel. Eine Verpackungssteuer ist gelebter Umweltschutz“, begründet Hans-Uwe Daumann, Co-Fraktionschef der Grünen im Rat, die Forderung für Ludwigshafen. „Wegwerfverpackungen für Imbiss und Getränke landen nach Gebrauch noch viel zu häufig auf der Straße. Diejenigen, die mit ,to go’ ihr Geld verdienen, kümmern sich bisher viel zu wenig um den Müll, den sie produzieren. Die Verpackungssteuer wird die Müllmenge reduzieren“, ist Daumann überzeugt.