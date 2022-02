Die Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbeitergeld und der Corona-Wirtschaftshilfen bis Ende Juni durch die Bundesregierung hält Armin Grau (62, Altrip), Grünen-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, für den absolut richtigen Schritt. „Damit halten wir die Krisenhilfe für Beschäftigte und Unternehmen auch im Übergang zu verantwortungsvollen Lockerungen der Pandemiepolitik aufrecht“, sagt er. Das Kurzarbeitergeld sei ein bewährtes Kriseninstrument. „Es hat während der Corona-Pandemie entscheidend dazu beitragen, Massenentlassungen in Rheinland-Pfalz und in Ludwigshafen zu verhindern. Dabei wird nicht nur die maximale Bezugsdauer, sondern auch die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergelds bei längerem Bezug bis 30. Juni verlängert. Denn gerade für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen ist es schwer, mit den üblichen Sätzen des Kurzarbeitergelds langfristig über die Runden zu kommen“, so Grau. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den Arbeitgebern nach dem 31. März weiter zur Hälfte erstattet werden, wenn die Kurzarbeit mit einer Qualifizierung verbunden werde. Grau: „Um den Aufschwung nach Corona zu unterstützen, werden analog zum Kurzarbeitergeld auch die Überbrückungshilfen bis Ende Juni verlängert. Sie greifen zielgenau bei Unternehmen, die weiterhin von einem über 30-prozentigen Rückgang ihres Umsatzes durch die Pandemie betroffen sind.“