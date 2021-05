Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am Montag, 17. Mai, laden die Grünen-Kreisverbände der Region an diesem Tag um 18 Uhr zu einer virtuellen Veranstaltung ein. Es sprechen Terry Reintke (Mitglied des Europäischen Parlaments bei der Fraktion die Grünen/EFA) und Heike Czarnetzki als Referentin des Lesben- und Schwulenverbands Baden-Württemberg. Moderiert wird die Veranstaltung von Angela Jäger vom Verein Plus (Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar), wie die Grünen mitteilen. An die Vorträge schließt sich eine Diskussionsrunde an. Eine Teilnahme ist über Facebook möglich, oder über den Youtube-Kanal und die Homepage des Grünen-Kreisverbands Heidelberg.