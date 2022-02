Eindringlicher Appell an die Verwaltungsspitze: Die sechsköpfige Stadtratsfraktion Grüne im Rat fordert die Stadt auf, zu verhindern, dass städtische Einrichtungen und freie Träger in Kultur, Sport, Sozial- und Jugendbereich ihre Angebote einschränken müssen. Sie dürften nicht in eine finanzielle Schieflage geraten. Hintergrund ist die Zurückweisung des Haushalts 2022, wie er im Stadtrat beschlossen wurde, durch die Finanzaufsicht ADD. Bis zum Beschluss und der Genehmigung des neu aufbereiteten Etats seien vor allem die freiwilligen Leistungen der Stadt sehr begrenzt, sagt Grünen-Fraktionssprecherin Monika Kleinschnitger. „Wir müssen versuchen, das Kultur- und Sportangebot in der Stadt zu retten. Nach zwei Jahren Pandemie haben viele Organisationen nicht mehr das finanzielle Polster, um eine lange Durststrecke schadlos zu überstehen.“ Die Haltung der ADD habe sich verschärft, das treffe zuallererst die sogenannten freiwilligen Leistungen.

Antrag im Hauptausschuss

Mit ihrem Antrag in der Sitzung des Hauptausschusses am 7. Februar fordern die Grünen im Rat die Verwaltung auf, im Dialog mit den betroffenen Einrichtungen und den freien Trägern dafür Sorge zu tragen, dass durch die Beanstandung des Haushaltsbeschlusses durch die ADD keine widersprechenden Einschränkungen der freiwilligen Leistungen und speziell in den betroffenen Einrichtungen und Organisationen keine existenzbedrohenden oder betriebsgefährdenden Situationen entstehen. Der Ludwigshafener Schuldenberg türmt sich auf 1,6 Milliarden Euro. Die ADD drängt die Stadt daher zu Einsparungen und Steuererhöhungen, die über den jüngsten Beschluss des Stadtrats hinausgehen.

Das sagt die SPD

„Mit der SPD wird es keine ergebniswirksamen Kürzungen bei Kitas, Schulen oder anderer Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien geben“, erklärt Partei- und Fraktionschef David Guthier. „Gleichzeitig steht für uns auch keine städtische Einrichtung wie der Wildpark, Volkshoch- oder Musikschule, die Schwimmbäder, das Schullandheim Ramsen, die Stadtbibliothek oder der Pfalzbau zur Diskussion. Hier lassen wir uns von der Finanzaufsicht nicht unter Druck setzen.“

Sie SPD unterstütze ihren Kämmerer Andreas Schwarz und die Verwaltung dabei, gemeinsam mit dem Baudezernat und den Fachbereichen zu realistischeren Haushaltsansätzen im Investitionshaushalt zu kommen. „Unrealistisch hohe Haushaltsansätze helfen niemandem, wenn die Investitionen nicht auch ergebniswirksam getätigt werden können, weil Personal fehlt und die Baubranche boomt. Natürlich bleibt das Thema Personalakquise wichtige Daueraufgabe“, ergänzt Guthier. In die Gespräche der fraktionsübergreifenden Haushaltskonsolidierungskommission werde die SPD darüber hinaus mehrere eigene Konsolidierungsvorschläge einbringen, kündigt Guthier an.