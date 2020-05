„Ich glaube, digital sind wir auf einem recht guten Weg“, sagt Raik Dreher. Gemeinsam mit Co-Fraktionsvorsitzender Nesrin Akpinar hatte er für die Fünfer-Fraktion Grüne und Piraten im Stadtrat für vergangenen Samstag zur ersten Online-Bürgersprechstunde eingeladen. Rund eine halbe Stunde lang standen beide zu Fragen der Stadtpolitik Rede und Antwort.

29 Teilnehmer bei der Premiere

„Mit 29 Teilnehmern sind wir für den Anfang sehr zufrieden“, zog Dreher ein positives Fazit. So viele Menschen waren am Samstag auf dem Instagram-Kanal der Fraktion zu Gast. „Insgesamt haben wir auf Instagram 260 Follower“, so Dreher. Ihn freute es besonders, dass sich der Kreis der Mit-Diskutierer nicht allein aus dem Kreis der Freunde und Mitglieder beschränkte. Auch deshalb wurde aus der ursprünglich angepeilten Viertelstunde schnell mehr.

Fragen zu neuem Baudezernenten

Die Fragen, welche Auswirkungen das Leben unter Corona in Ludwigshafen hat und warum die Fraktion überhaupt zu einer Online-Sprechstunde eingeladen hatte, waren dabei vorab per E-Mail eingereicht worden. Im Verlauf der Runde wollten die Bürger außerdem wissen, warum auch Grüne und Piraten sich für den parteilosen Ex-Grünen Alexander Thewalt aus Heidelberg als neuem Baudezernenten ausgesprochen hatten.

„Runde Sache“

„Insgesamt war das eine runde Sache“, so Dreher, der für die Beantwortung der Fragen genau wie seine Kollegin Akpinar aus dem eigenen Wohnzimmer zugeschaltet war. Er kündigte für die Zukunft nicht nur weitere Online-Termine auf dem Instagram-Kanal der Fraktion an, sondern künftig auch ganze Podcasts, also Filmübertragungen über das Internet. „Dann sind wir medial wirklich gut dabei.“