Die städtische Homepage www.ludwigshafen.de lasse sehr zu wünschen übrig, sollte überarbeitet, modernisiert und mehrsprachig angeboten werden. Das fordert die Stadtratsfraktion Grüne und Piraten. Das Fraktionsquintett wirbt für mehr Übersichtlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit („Web Accessibility“) sowie für einen mehrsprachigen Auftritt. 2014 habe es dazu einen Prüfantrag gegeben. Nun habe die Fraktion ein zweites Mal nachgehakt: „Mit dem leider wieder gleichen Ergebnis: Es herrscht Stillstand“, beklagt Fraktionschef Raik Dreher.

„Umdenken notwendig“

„Den Bedarf nach Mehrsprachigkeit haben nicht nur Migranten und Geflüchtete, sondern heutzutage ist es für eine bedeutende Industriestadt wie Ludwigshafen einfach undenkbar, eine Homepage nur auf Deutsch anzubieten. Allein die wirtschaftliche Bedeutung des Chemiestandorts macht hier ein Umdenken unumgänglich. Selbst Frankenthal bietet auf seiner Homepage eine englische, französische und polnische Version an. Heidelberg erscheint sogar auf Chinesisch“, moniert er.

„Ein Schnäppchen“

Immerhin habe es im Vergleich zur letzten Nachfrage einige Details mehr in der Antwort der Verwaltung gegeben. So etwa, dass die Zugriffszahlen nicht gerade eine Notwendigkeit zu größeren Maßnahmen nahelegten und eine – zumindest teilweise – Übersetzung ins Englische eher eine reine Marketingmaßnahme wäre. „Gut erkannt, denn eine gut gemachte, informative und für viele Menschen lesbare Internetseite ist unter anderem auch eine sehr gute Visitenkarte. Das ist also kein Argument, die Sache auf sich beruhen zu lassen, sondern eine gute Motivation, etwas zu ändern“, so Dreher. Die Kosten einer Überarbeitung und Übersetzung würden laut Verwaltung auf zirka 17.000 Euro geschätzt. „Wir sagen: Ein Schnäppchen, wenn sich dadurch das Stadtmarketing weiter verbessert“, so Dreher weiter.

„Gezielte Angebote“

Pirat Heinz Zell, auf den der Prüfauftrag zurückgeht, regt an, zu untersuchen, wer die Homepage der Stadt im Wesentlichen nutzt, um so gezielte Angebote machen können. „So könnte man die Homepage besonders für die größten Bevölkerungsgruppen in Ludwigshafen mehrsprachig anbieten“, bilanziert er.