Wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens und zum Schutz vor dem Coronavirus sei das Fahrrad derzeit „das Verkehrsmittel der Wahl“, sagt Raik Dreher, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Piraten im Stadtrat. Seine Fraktion schlägt daher vor, in der Ludwigshafener Innenstadt bis zum Ende der Beschränkungen „das Verbot des Führens von Fahrrädern nicht mehr zu kontrollieren und Verstöße nicht mehr zu ahnden“. Zudem sollte die Stadtverwaltung laut Dreher „umgehend prüfen“, ob temporär Fahrradstraßen entstehen können. Auch die Wiedereröffnung von Fahrradläden sei notwendig. „Gerade in der aktuell weitestgehend leeren Innenstadt macht eine Kontrolle und die Durchsetzung des Fahrrad-Fahrverbotes zum Beispiel in der Fußgängerzone keinen Sinn.“ Radfahrer könnten so auch ganztägig die Bismarckstraße nutzen, schlägt Dreher vor.