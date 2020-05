Das Stadtratsfraktionsquintett Grüne und Piraten bietet am Samstag ab 14 Uhr seine erste Online-Sprechstunde an. Die Fraktionsvorsitzenden Nesrin Akpinar und Raik Dreher stehen dann für Fragen zur Stadtpolitik und zur Stadtratssitzung vom vergangenen Montag Rede und Antwort. „Wir nutzen mit Instagram ein modernes, niedrigschwelliges Mittel, um mit möglichst vielen Bürgern in diesen bewegten Zeiten ins Gespräch zu kommen“, betonen Akpinar und Dreher. „Fragen bitten wir im Vorfeld an info@grueneundpiraten-lu.de zu schicken. Diese werden dann live auf Instagram beantwortet“, so Dreher. Instagram-Kontakt: gruene_lu_und_piraten.