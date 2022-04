Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen trauert um Claus Guntrum. Der 78-jährige Diplom-Volkswirt und frühere BASF-Angestellte war seit 2001 Parteimitglied und seit 2009 Ortsbeirat in der Gartenstadt, wo er seit fast 50 Jahren seinen familiären Lebensmittelpunkt hatte. Claus Guntrum habe sich als Ortsbeirat für die Verbesserung des Wohnumfelds, des Öffentlichen Nahverkehrs sowie des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes eingesetzt. Darüber hinaus habe er sich in weiteren Vereinen und in der Initiative Lokale Agenda 21 für die Allgemeinheit engagiert.

„Verlieren liebenswerten Menschen“

„Wir verlieren mit Claus Guntrum einen liebenswerten Mitmenschen sowie ein sehr leidenschaftliches Mitglied und sprechen seinen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Mitgefühl und Beileid aus“, erklärt Christian Brückmann als einer der beiden Sprecher des Grünen-Kreisverbands.