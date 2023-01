„Wenn immer wieder mangelnde Lese- und Zuhörkompetenzen bei Grundschülerinnen und Grundschülern festgestellt werden, ist die Anforderung ganz klar: Die Sprachförderung in der Kita muss gestärkt werden“, teilt die Grünen-Stadtratsfraktion mit. In einer Stadt wie Ludwigshafen sei Sprachförderung ein zentrales Thema für jede Kita. Der Bedarf bestehe nicht nur für bestimmte Gruppen. „Insofern halten wir den Wechsel zur alltagsintegrierten Sprachförderung in Rheinland-Pfalz für konsequent“, so Hans-Uwe Daumann. Die Grünen gehen davon aus, dass die externen Sprachförderkräfte der bisherigen Sprachkitas auch durch den hohen Fachkräftemangel gute Beschäftigungschancen haben.