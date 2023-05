30 Bürger sind am Montagabend ins „Hausboot“ in die Innenstadt gekommen, um mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Armin Grau (64, Altrip) über bundespolitische Themen zu diskutieren. Zu Beginn sprach sich Grau für einen Industriestrompreis aus, um die Arbeitsplätze in der Chemieindustrie und anderen energieintensiven Branchen zu sichern. „Im Gegenzug muss die Produktion aber bis spätestens 2045 klimaneutral und umweltgerecht werden“, forderte er. „Die neue Ausbildungsgarantie und die Weiterbildungsförderung helfen uns in der Region, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Bei der Reform des Gebäudeenergiegesetzes muss niemand seine funktionierende Heizung rausreißen. Es gibt viele Möglichkeiten für neue Heizungen und eine starke finanzielle Unterstützung.“ Niemand werde mit seinen Problemen allein gelassen. „Weiter auf Öl und Gas zu setzen, wäre für viele Haushalte bald gar nicht mehr bezahlbar“, so Grau.

Er berichtete auch über Fördermöglichkeiten zum Klimaschutz (Stadtbegrünung, Entsiegelung, Stärkung der Wälder und Moore wie das Maudacher Bruch) sowie über die geplanten Gesundheitsreformen. Anschließend wurde fast zwei Stunden lang intensiv diskutiert – auch über die Cannabis-Legalisierung und die ärztliche Versorgung vor Ort.