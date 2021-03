Die Grünen im Rat bemängeln eine unzureichende technische Ausstattung an vielen Ludwigshafener Schulen. „Seit dem ersten Lockdown 2020 war klar, dass dem beschleunigten Ausbau der Schulnetzwerke entscheidende Bedeutung für den Fernunterricht beziehungsweise Wechselunterricht zukommt, genauso wie einer ausreichenden Verfügbarkeit von Endgeräten“, sagt die bildungspolitische Sprecherin Monika Kleinschnitger. Unter den Corona-Bedingungen guten Unterricht zu gestalten, scheitere „leider viel zu oft an unzureichenden technischen Voraussetzungen“. Die Grünen im Rat schlagen vor, dass das Ausbautempo „deutlich beschleunigt“ werden könnte, wenn private Fachfirmen schneller mit Ausbauprojekten beauftragt würden. Außerdem fordert die Fraktion von der Verwaltung eine Zwischenbilanz zur Netz-Infrastruktur in den Schulen und möchte unter anderem wissen: „Wie geht der WLAN-Ausbau in den Ludwigshafener Schulen voran? Wie leistungsfähig sind die Verwaltungsnetzwerke der Schulen?“ Die Anfrage ist Thema im Schulträgerausschuss am Donnerstag.