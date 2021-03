Es ist ihnen ein dringendes Bedürfnis: Die Grünen wünschen sich ein „offenes Urinal“ in der oder angrenzend an die Ludwigstraße in der Innenstadt, etwa am Lichtenberger Ufer – weil es dort keine öffentliche Toilette gebe und überwiegend männliche Zeitgenossen in diesem Bereich ihr dringendes Bedürfnis an Stellen verrichteten, wo man es anstandshalber nicht tun sollte. Ein Urinal wäre daher „ein probates Mittel zur Abhilfe eines Ärgernisses“, begründete Fraktionssprecher Jens Brückner sein Anliegen am Mittwochabend im Ortsbeirat Süd. Der Mehrheit des Gremiums leuchteten seine Argumente nicht ein. Der Antrag wurde mit neun Gegenstimmen abgelehnt.

„Diskriminierend und frauenfeindlich“

Nicht etwa, weil ein Urinal „frauenfeindlich und diskriminierend“ sei, wie Liborio Ciccarello (Die Linke) einwandte. Sondern, weil es dem Gesamtbild schade und ein offenes Pissoir den ohnehin gebeutelten Geschäftsleuten nicht vermittelbar sei. Ein von Nesrin Akpinar (Grüne) vorgeschlagener Ortstermin hat sich damit ebenfalls erübrigt.