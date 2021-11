Die Grünen im Rat fordern von der Verwaltung, dass die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Unterkunft für Geflüchtete im Rampenweg in Rheingönheim und die damit verbundenen Umsetzungen an den Bedürfnissen der geflüchteten Familien ausgerichtet werden. „Eine eigene Kochgelegenheit und eine Dusche, die der Familie zur Verfügung steht, sind genauso wie der Erhalt der Kitaplätze in erreichbarer Nähe Mindestvoraussetzungen für eine erträgliche Lebensführung“, meint die sozialpolitische Sprecherin Gisela Witt.

Die Fraktion begrüßt, dass die Verwaltung sich zu einer baldigen Sanierung, zur Wiederherstellung eines Hygienestandards in den Appartements von Haus 8 entschlossen habe. Auch bei dieser Sanierung sollten die Belastungen für die Bewohner möglichst gering gehalten werden, fordert Witt.

„Umsetzung zeitlich beschränken“

„Der geplante Zeitpunkt der Umzüge der geflüchteten Menschen in schlechtere Ersatzunterkünfte ist für uns nicht nachvollziehbar“, fügt der integrationspolitische Sprecher Ibrahim Yetkin hinzu. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Familien darunter leiden sollen, dass ihre Stammunterkünfte in einen sauberen und ungezieferfreien Zustand gebracht werden. Die Sanierung ist notwendig, und wir bitten die Verwaltung, die Umsetzung in Ersatzunterkünfte auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu beschränken. Die jeweiligen Bedürfnisse nach Privatsphäre und – gerade im Fall der chronisch kranken Betroffenen – nach einer guten Versorgungsmöglichkeit sollten im Ersatzquartier Berücksichtigung finden.“

Wie berichtet, hatte der Verein „Respekt: Menschen!“ beklagt, dass die betroffenen Familien gegen ihren Willen in Unterkünfte mit Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsbädern umgesetzt werden sollen. Die Stadtverwaltung hat dazu bisher keine Stellungnahme abgegeben.