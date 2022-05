Ruchheim hat laut den Grünen ein Rattenproblem. In zwei Fällen sei Rattenbefall von erheblichem Ausmaß aufgetreten: an der zentralen Kreuzung der Schlossstraße sowie beim Supermarkt in der Maxdorfer Straße. Hier seien Einnistungen von 20 Ratten und mehr gemeldet worden. Beobachtet würden überfüllte Abfallbehälter beim Supermarkt und an Bushaltestellen entlang der Straße, sagte Ortsbeirätin Jutta Kreiselmaier-Schricker in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Rattenbau in der Schlossstraße

Laut Ordnungsamt ist im Bereich der Schlossstraße ein Rattenbau entdeckt worden. Die Grundstückseigentümer seien zur Bekämpfung aufgefordert worden. Betroffene Bewohner könnten von der Stadt kostenlos eine Köderstation und Köder erhalten. Nur für die unterirdische Rattenbekämpfung in der Kanalisation sei die Stadtentwässerung zuständig.