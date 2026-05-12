Für Johannes Moeller, Vertreter der Grünen im städtischen Sportausschuss, ist es keine Frage: „Die Stadt Ludwigshafen sollte den Landesstützpunktes Leichtathletik zur Förderung des Leistungssports nach Kräften unterstützen. Dafür bietet die Leichtathletikhalle ideale Trainingsbedingungen im Land.“ Christian Schreider (SPD) habe dazu im Sportausschuss einen Antrag gestellt, dass die Halle länger genutzt werden kann. Allerdings verfolge die SPD mit den im Antrag geforderten „organisatorischen Verbesserungen“ eine stärkere Nutzung vor allem durch den ABC, der nach Angaben der Stadtverwaltung schon bisher 43 Prozent der Nutzungsstunden belege, so Moeller. Die restlichen Stunden teilten sich 31 Vereine, die Schulen, die Polizei und die Feuerwehr. Den organisatorischen Änderungen hätten er und andere Parteienvertreter im Ausschuss daher nicht zustimmen können, „insbesondere auch aus haftungs- und versicherungsrechtlichen Gründen, sodass ein deutlich modifizierter Antrag beschlossen wurde“.

„Genießen volle Unterstützung“

Respektlosigkeit gegenüber den Kadermitgliedern des ABC habe Schreider daraufhin dem Vertreter der Grünen vorgeworfen. „Respektlosigkeit gegenüber dem Sportausschuss jedoch kann man Herrn Schreider vorwerfen, denn er blieb der Sitzung fern und konnte seinen Antrag nicht persönlich verteidigen“, so Moeller. Offensichtlich sei Schreider mit dem Ergebnis der Diskussion, dass die Sportlerinnen und Sportler aller Vereine den Kraftraum und spezielle Teilbereiche verstärkt nutzen sollen, im Nachhinein nicht einverstanden. „Dem ABC gelingt es als Ludwigshafener Verein, insbesondere leistungsstarke Jugendliche in der Leichtathletik zu entwickeln und für den Landeskader zu benennen, sie genießen unsere volle Unterstützung“, bekräftigt Moeller. „Wenn mir als Ausschussmitglied jedoch ein falsches Zitat in den Mund gelegt wird, dann zeugt das nicht von Sportsgeist.“