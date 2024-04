Der aktuelle Paritätische Armutsbericht von 2022 weise für Deutschland eine Armutsquote von 16,8 Prozent aus. Demnach seien 2022 bereits 14,2 Millionen Menschen in Deutschland zu den Armen gezählt worden. Insbesondere Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit seien von Armut betroffen. Die Kinderarmut sei bundesweit auf den Rekordwert von 21,8 Prozent gestiegen.

„Mit bloßen Augen erkennbar“

Gisela Witt, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat, sagt dazu: „In unserer Stadt ist die Armut großer Bevölkerungsteile mit bloßen Augen erkennbar. Ludwigshafen ist kinderreich, und Kinderarmut ist in Ludwigshafen ein herausragendes Problem. Wirtschaftliche Not ist vor allem auch ein Mangel an Teilhabe: Der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, zur Bildung, zum Arbeitsmarkt, aber auch zu Kultur und Sport ist erschwert.“ Ludwigshafener Programme zur Armutsbekämpfung seien weitgehend versandet. „Wir müssen dazu neue Ansätze finden. Als Grüne in Ludwigshafen wehren wir uns entschieden gegen Versuche, Sozialstaatsreformen wie das Bürgergeld zurückzudrehen, beziehungsweise die Kindergrundsicherung zu sabotieren.“