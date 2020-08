Die Grünen im Ludwigshafener Stadtrat und im Ortsbeirat Oppau fordern die Verwaltung auf, den Oppauer Club „Music Hall“ bei der coronabedingten Nutzungsänderung als Bar zu unterstützen. „Der Durchhaltewillen der Music Hall mit ihrem Geschäftsführer Jürgen Wolff kann nur bewundert werden. Seit Jahrzehnten ist der Club ein Anziehungspunkt in Oppau. Die coronabedingte Umstellung auf ,Bar ohne Tanzbetrieb’ sollte unterstützt werden“, fordert Hans-Uwe Daumann als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat.

Antje Schröder, grünes Ortsbeiratsmitglied in Oppau, ergänzt: „Im aktuellen ,Stadtdörfer-Projekt’ für Oppau und Edigheim sammeln wir Ideen für soziale Treffpunkte im Ludwigshafener Norden. Es wäre widersinnig, einem bekannten und etablierten Treffpunkt wie der Hall in der Notsituation der Pandemie die Genehmigung zur Weiterführung als Bar zu entziehen.“

Verwaltung untersagt Betrieb

Wie berichtet, bleibt die Music Hall geschlossen. Das hatte Jürgen Wolff, der Geschäftsführer des ältesten Clubs der Stadt, am Freitag mitgeteilt. Ursprünglich hatte die Diskothek nach der Corona-Zwangspause am Freitagabend als Bar wiedereröffnen wollen. Die Stadtverwaltung habe den – nicht schriftlich beantragten – Barbetrieb am Freitagmorgen untersagt, da es sich um eine Nutzungsänderung handle. Die Betreiber hatten gehofft, die Hall als Bar öffnen zu können und dafür ein Konzept entwickelt, das Tische auf der Tanzfläche mit ausreichend Abstand und andere Hygienemaßnahmen vorsah.

Dass die ausreichende Lüftung des Clubs gewährleistet sei, habe ein Gutachten ergeben, sagte Wolff. Der heute 65-Jährige führt die Music Hall seit ihrer Eröffnung im Jahr 1981.