Die Grünen im Rat fordern die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) auf, fair und transparent mit den krisenbedingten Fahrtausfällen und Fahrplanveränderungen umzugehen. Die RNV hatte mitgeteilt, wegen Personalausfällen und Reparaturstau den Fahrplan an mancher Stelle kontrolliert und zeitlich begrenzt einzuschränken. In Ludwigshafen wurde so etwa die Buslinie 77 eingestellt und durch Linientaxen ersetzt. Teilweise werde allerdings an Haltestellen darauf hingewiesen, dass darüber hinaus auch ungeplant Fahrten entfallen können, teilen die Grünen im Rat mit. „Die Einschränkungen im RNV-Fahrplan summieren sich auf bestimmten Strecken im RNV-Bereich zu täglichen Verspätungen von einer halben oder ganzen Stunde auf, wenn man Pech hat“, sagt in diesem Zusammenhang Heike Hess, mobilitätspolitische Sprecherin der grünen Stadtratsfraktion. „Wir können nachvollziehen, dass vor allem der Krankheitsstand und Fahrzeugausfälle zu Reduzierungen zwingen. Die Situation wird aber durch viele unvorhersehbare Ausfälle erschwert. Die Fahrtanzeigen an den Haltestellen sind unzuverlässig“, meint Hess, deren Fraktion deshalb in der nächsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses, der in Ludwigshafen auch für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, eine Information über die Fahrplansituation beantragt.