Die Grünen fordern, mehr Einbahnstraßen in Ludwigshafen für Radfahrer zu öffnen. Seit Jahren gebe es Pläne, mehr als 15 Einbahnstraßen in den Stadtteilen Süd, Mitte und Nord zu öffnen. Passiert sei in den vergangenen zwei Jahren jedoch so gut wie nichts. „Die Pandemie hat noch mal verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Fahrradverkehr in der Stadt voranzubringen. Die Möglichkeiten sind da, werden aber nicht genutzt “, kritisiert Tenko Glenn Bauer, Vorstandssprecherin der Grünen. Die Stadt müsse in den kommenden sechs Monaten die vorgesehenen Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in beide Fahrtrichtungen öffnen.