Den Grünen zufolge fehlen im Stadtteil 380 Kitaplätze. „Tendenz steigend.“ Die Stadt könnte bauen, das Geld dafür sei da. Was fehle, seien geeignete Grundstücke. „Das wissen alle im Ortsbeirat“, sagt Fraktionschef Jens Brückner. Trotzdem haben CDU, SPD, Linke, FDP und FWG am vergangenen Mittwoch den Antrag der Grünen abgelehnt, einen kleinen Teil der Südwestwiese am Stadion für den Bau einer Kita zu nutzen. „Damit hat sich die Situation für Kinder und deren Eltern eher verschärft als entspannt“, kritisiert Brückner.

Neue Vorschläge im Juni

Seine Fraktion werde am Thema dranbleiben und in der Juni-Sitzung Standorte in der Erich-Reimann-Straße vorschlagen sowie Prüfaufträge für die Böcklinstraße beantragen. Sollte es nicht gelingen, neue Standorte zu finden, hätten Eltern gute Chancen, den Anspruch auf einen Kitaplatz gerichtlich durchzusetzen, warnt Brückner.