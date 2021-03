Wohlwollen und Einsicht auf der einen, coronabedingt begrenzte Ressourcen auf der anderen Seite – so war die Reaktion am Montagabend in der Sitzung des Hauptausschusses auf einen Antrag der Fraktion Grüne im Rat zum Thema Lernarbeitsplätze für Schüler.

Pandemie hat Problematik verschärft

Die Fraktion hatte beantragt zu prüfen, ob es in städtischen Immobilien und Institutionen möglich sei, in der Pandemie sehr rar gewordene Lernarbeitsplätze für Ludwigshafener Schüler zur Verfügung zu stellen. Fraktionssprecherin Monika Kleinschnitger zufolge betrifft dieser Mangel vor allem Mädchen und Jungen ab der neunten Klasse. „Viele hatten sich die Stadtbibliothek als Lernort erobert“, berichtete sie. Doch diese sei wie andere Einrichtungen weiterhin geschlossen. Die Pandemie habe die Problematik verschärft. „Die Not ist groß bei Schülern in Zeiten von Fern- und Wechselunterricht.“ Die notwendigen Rahmenbedingungen seien bei vielen zu Hause nicht gegeben, so Kleinschnitger.

Neun Arbeitsplätze in der VHS

Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) sagte, dass sich bisher zwei weiterführende Schulen mit Raumkapazitäten gemeldet hätten. Würden Einrichtungen im Kulturbereich oder in der Jugendförderung wieder öffnen, lasse sich bestimmt „etwas stricken“. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) kündigte an, dass die Volkshochschule (VHS) neun Arbeitsplätze bereitstellen könne. Und sie betonte: Das Thema „mobiles Arbeiten“ sei eine Aufgabe, der man sich auch nach der Corona-Krise stellen müsse.