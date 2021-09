Seinen Unmut über eine „Hängepartie der ganz besonderen Art“ im Vorfeld des Festivals des deutschen Films hat Festivaldirektor Michael Kötz bei der Eröffnung kundgetan und erntet jetzt Kritik. Es sei eine „seltsame Art, sich für die Unterstützung aus der Stadt- und der Landespolitik zu bedanken“, kommentiert Hans-Uwe Daumann (Die Grünen im Rat). „Für sein Lebenswerk, das Festival des deutschen Films, und für seinen unternehmerischen Mut gebührt Michael Kötz Respekt. Deswegen empfinden wir seine pauschale Politikschelte als kleinlich.“ Die Großveranstaltung sei im zweiten Corona-Jahr unter Auflagen überhaupt erst ermöglicht worden. Die Grünen im Rat würden Kötz „mehr Demut“ angesichts der Corona-Toten in der Stadt anempfehlen. „Auch im Umgang mit dem wachsenden Naturverbrauch des Festivals und mit den Beschwerden der Anwohner*innen halten wir die Spötteleien von Herrn Kötz für unangebracht.“ Dem Festival wünsche man aber einen erfolgreichen Verlauf.

30.000 verkaufte Karten

Der Auftakt ist offensichtlich geglückt: „Mit aktuell über 30.000 verkauften Tickets ist der Start in 2021 gelungen“, berichtet die Pressestelle des Filmfestivals. Viele Stars werden am Wochenende auf dem roten Teppich erwartet: Julia Koschitz mit ihren Kolleginnen Anna Schudt und Franziska Brandmeier in „Ein Hauch von Amerika“ sowie Ulrich Matthes, dem der Schauspielpreis verliehen wird.

Die Organisatoren hatten ursprünglich mit der 3-G-Regel geplant. Nach politischen Verhandlungen war ihnen die Veranstaltung jedoch nur mit 2 G genehmigt worden: Damit dürfen nur Geimpfte und Genesene aufs Gelände, nicht Getestete. Kinder und Jugendliche brauchen allerdings keinen Nachweis über eine Impfung oder Genesung zu erbringen, und für 15- bis 18-Jährige sei ein Schnelltest erforderlich, heißt es auf Nachfrage. Das Publikum akzeptiere die „strengen Regeln“ und ströme – wenn auch etwas verhaltener als 2019 – zu den Filmvorführungen, lautet die Bilanz nach dem Auftakt am Mittwoch. Noch bis 19. September gibt es jede Menge Filme in zwei Freiluftkinos und zwei Zelten. Programm unter www.festival-des-deutschen-films.de.