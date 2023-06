Auf die Kritik von CDU-Stadtrat Christoph Heller reagiert Hans-Uwe Daumann für die Grünen im Rat: „Die Herausforderungen der Verkehrswende sind kein Phantom, sondern sehr real.“ Die Erweiterung des Straßenbahnnetzes Richtung Mutterstadt, Neuhofen und Pfingstweide werde von den Nachbarkommunen schon konkret diskutiert und sei dort erwünscht. „Im Ludwigshafener Stadtrat hört man dazu nichts“, teilt Daumann per Presseerklärung mit. Die Pendlerradrouten aus Schifferstadt und Worms hängen dem 64-Jährigen zufolge auf Ludwigshafener Gemarkung in der Luft. Ob die Stadt bald ihren vertraglichen Verpflichtungen zum Weiterbau nachkomme, sei ungewiss. „Was aus dem Verkehrskonzept für die Innenstadt im Rahmen von ISEK geworden ist, das der Stadtrat 2022 beschlossen hat, wissen wir aktuell nicht.“ Auch der Schutz der Fußgängerzonen durch eine Pollerlösung sei beschlossene Sache, die Umsetzung sehe der Kämmerer aber in weiter Ferne, ärgert sich Daumann. Das seien vier konkrete Beispiele für die Verkehrswende, bei denen es in Ludwigshafen gar nicht gut aussehe. „Deshalb wollen wir bei diesen Projekten bald Fortschritte sehen“, so Daumann. Christoph Heller hatte die Grünen kritisiert, die kürzlich dafür plädierten, Planungen für die Helmut-Kohl-Allee als Ersatz für die zum Abriss stehende Hochstraße Nord auszusetzen. „Wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir irgendwelche Planspielchen machen könnten“, sagte Heller. „Im Übrigen ist die Verkehrswende bisher nur ein Phantom, dass durch grüne Fantasien geistert“, so der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt.