Die fünfköpfige Stadtratsfraktion Grüne im Rat begrüßt die Vereinbarung des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden zum „Kommunalen Klimapakt“ und die Ankündigung des „Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation“ unter Federführung des Klimaschutzministeriums in Mainz. Während der Klimapakt eine Selbstverpflichtung des Landes und der Kommunen sei, die Anstrengungen im Klimaschutz deutlich zu verstärken, biete das Investitionsprogramm die Chance, Klimaschutzprojekte in Ludwigshafen mit 7,5 Millionen Euro in den nächsten Jahren hundertprozentig aus Landesgeldern zu finanzieren. Dieses Programm ist nach Ansicht der Grünen allerdings kein Beitrag zur Sparliste der Stadt Ludwigshafen, wie das die FDP zuletzt ins Spiel gebracht hatte, so Hans-Uwe Daumann: „Damit finanziert das Land zusätzliche Klimaschutzprojekte in den Städten und Gemeinden. Das ist in Ludwigshafen dringend nötig. Die Landesgelder sollen nicht dafür eingesetzt werden, bereits begonnene Maßnahmen nachträglich zu finanzieren. Dafür werden in der Regel andere Fördertöpfe in Anspruch genommen.“

Zügiger Beitritt gefordert

Die Grünen im Rat wollen den Beitritt der Stadt zum Kommunalen Klimapakt im Stadtrat beantragen. „Der Pakt dient der gegenseitigen fachlichen Unterstützung und löst nicht unmittelbar Förderzusagen aus. Trotzdem halten wir den Beitritt der Stadt zeitnah im März für wichtig. Im zweiten Schritt machen wir gerne Vorschläge, was Ludwigshafen mithilfe der Gelder sinnvollerweise für den Klimaschutz tun kann.“