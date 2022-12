Die Grünen im Rat kritisieren das Verfahren zur Aufstellung eines neuen Ludwigshafener Etatplans für 2023. „Die Bauchlandung der Stadt mit dem gescheiterten Haushaltsentwurf kam nicht unerwartet: Mit dem Kommunalen Entschuldungspakt will das Land der Stadt ab 2024 immerhin knapp 500 Millionen der Schulden abnehmen. Voraussetzung ist allerdings eine deutliche Reduzierung des städtischen Defizits. Da muss Ludwigshafen jetzt Leistung zeigen“, sagt Hans-Uwe Daumann als Co-Sprecher der Stadtratsfraktion. Die Grünen im Rat erwarten laut Daumann einen Entwurf der Verwaltung, der die Lasten gerecht verteile und sowohl Sparmaßnahmen als auch Einnahmeverbesserungen beinhalte: „Teil eines Gesamtkonzepts muss unserer Meinung nach auch eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes sein. Die Wirtschaft ist Nutznießer der erheblichen Infrastrukturkosten, die die Stadt in den nächsten Jahren aufbringen will, und muss sich daran angemessen beteiligen.“ Seine Fraktion kritisiert den letztlich zurückgezogenen Antrag der Linken über eine Hebesatzanhebung von zehn Punkten als Schnellschuss, der geeignet gewesen sei, eine sachgerechte Lösung zu verhindern. Mögliche Einsparungen im Haushalt 2023 wollen die Grünen Anfang 2023 transparent und offen diskutieren.

„Setzen auf das Wort der OB“

„Wir setzen auf das Wort von SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, dass es noch keine fertige Sparliste gibt und dass sich noch niemand um konkrete Projekte Sorgen machen muss. Ob die Vorbereitungen für die Pendlerradroute zwischen Hauptbahnhof und Konrad-Adenauer-Brücke verschoben werden müssen, sollte daher eine Entscheidung des Stadtrats sein. Spardiktate durch die Hintertür halten wir für verheerend.“ Die städtische Planung schließt eine zentrale Lücke im Radschnellweg Rhein-Neckar von Schifferstadt bis Heidelberg und ist ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende in der Region.