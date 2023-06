Unter der Überschrift „Vorfahrt für die Verkehrswende – Moratorium für überdimensionierte Stadtstraßenpläne“ hat die Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen einstimmig einen Antrag beschlossen, in dem Unterstützung von Bund und Land eingefordert wird. Das Ziel der Partei: Die Verkehrswende in Ludwigshafen entschlossen in Angriff nehmen. Was das bedeutet, lesen Sie hier.