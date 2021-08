Die Grüne Jugend Ludwigshafen hat Ende Juli einen neuen Vorstand gewählt. Die neuen Sprecherinnen sind Lisa Schmidt und Annabell Sola (beide 21). „Ich freue mich über meine Wahl und werde für die Umsetzung möglichst vieler junggrüner Forderungen in Ludwigshafen streiten“, sagte Studentin Schmidt. „In den letzten Monaten seit unserer Neugründung ist unser Kreisverband enorm angewachsen an neuen, jungen Mitgliedern, die den sozial-ökologischen Aufbruch in Ludwigshafen einfordern. Der starke Mitgliederzuwachs wie auch die vielen Gespräche und der gute Kontakt zu zahlreichen gesellschaftlichen Akteuren zeigt: Auch in Ludwigshafen sind viele Menschen bereit, Veränderungen anzugehen für eine gute Zukunft“, ergänzte Sola (ebenfalls Studentin). „Als entscheidende Vertretung für junge und progressive Politik in Ludwigshafen und Umgebung gehen wir nun noch stärker aufgestellt voran für Klimaschutz und eine gerechte Gesellschaft“, betonten die neuen Sprecherinnen.

Ergänzt wird der neue Vorstand durch Schatzmeister Maurice Kuhn (23), Beisitzerin Grit Hülsmann (16) und Beisitzer Justin Jeremy Fabian (20).