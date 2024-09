Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Ludwigshafen haben Isabelle Neumann (25) zur neuen Sprecherin des Kreisverbands gewählt. Gemeinsam mit Matthias Jurczak werde sie die politischen Kernthemen der Partei vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung. Die Nachwahl wurde notwendig, nachdem die bisherige Sprecherin, Sabrina Brunk, aus persönlichen Gründen ihren Lebensmittelpunkt nach Neustadt an der Weinstraße verlegt hatte. Die Partei dankt Brunk für ihr Engagement und ihre Verdienste während ihrer Amtszeit und wünscht ihr alles Gute für ihre Zukunft.

Frischer Wind, neue Perspektiven

Neumann bringe frischen Wind und neue Perspektiven in das Sprecherteam. Im Fokus stünden für sie die Themen Queerfeminismus, Antifaschismus und mentale Gesundheit. „Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir als Grüne als verlässliche Kraft im Land wahrgenommen werden. Und das beginnt hier, in den Kommunen. Die Grünen waren immer die Partei mit den großen Ideen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Ideen in die Tat umzusetzen“, so Neumann. Darüber hinaus wurden auch neue Beisitzer und Beisitzerinnen in den Vorstand gewählt: Christine Behrens (34), Ralf Hoock (63) und Antje Schröder (66) komplettieren den bisherigen Vorstand. Matthias Jurczak, der weiterhin als stellvertretender Vorsitzender des Fraktionsquartetts im Stadtrat tätig ist, freut sich auf die Zusammenarbeit. „Mit Isabelle, Christine, Antje und Ralf haben wir engagierte und kompetente Persönlichkeiten gewonnen, die neue Impulse ins Team bringen werden“, so Jurczak.